さいたま市のマンションで2018年、合意を得て女性を殺害したとして、承諾殺人などの罪に問われた男（31）の初公判が18日、さいたま地裁で開かれ、検察側はこの女性とは別の女性に対する承諾殺人罪でも起訴したと明らかにした。