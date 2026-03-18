タレントの北斗晶（58）が17日、ブログを更新。2歳の初孫・寿々ちゃんら家族で訪れたハワイでの“不運”な出来事を明かした。【映像】ハワイ旅行中の北斗晶の初孫・寿々ちゃん2023年8月、北斗の長男・佐々木健之介さん（27）と女子プロレスラー・凛（33）夫婦の間に誕生した寿々ちゃん。北斗はSNSで寿々ちゃんと過ごす日常の様子や顔出しショットを公開しており、「見つめ合う2人がステキ過ぎです」「お姉さん顔で美人さんです