日本での長期在留資格を得るために偽装結婚していた疑いで、スリランカ国籍の男と日本人の女が逮捕されました。スリランカ国籍のメンディス・ラヒル・パバサラ容疑者（30）は2025年、仲間と共謀し、日本での長期在留資格を得るために中川雅容疑者（34）と結婚したとする嘘の婚姻届を千葉県の袖ケ浦市役所に提出するなどした疑いが持たれています。メンディス容疑者は2017年に留学目的で来日し、2021年末から不法滞在状態となってい