吉川愛（26）と桜田ひより（23）が18日、都内のワーナーブラザーススタジオツアー東京で行われた特別企画「ホグワーツからの招待状」オープニングセレモニーに、初代アンバサダーとして登壇した。「ホグワーツからの招待状」は、2001年（平13）公開の米映画シリーズ第1作「ハリー・ポッターと賢者の石」（クリス・コロンバス監督）公開25周年のアニバーサリーイヤーを迎え、開催すると特別企画。英俳優ダニエル・ラドクリフ（3