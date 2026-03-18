今回は、実の父親に残酷な事実を伝えられたエピソードを紹介します。仕事が多忙は嘘だった…「私の父は社長で、私は父の会社で働いています。私は数年前、同僚の社員と結婚しましたが、夫は『仕事が忙しい』と言ってほとんど帰宅せず、結婚後一緒に暮らしたのはほんのわずかな期間です。そんなある日、父が心筋梗塞で倒れました。病院に駆けつけると、父に『俺の跡をついで社長になってほしい』と言われました。さらに父は『娘を裏