お笑いコンビ、南海キャンディーズの山里亮太18日、MCを務める日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。沖縄県名護市の辺野古沖で起きた船転覆事故で平和学習中の同志社国際高（京都）の生徒18人と乗組員3人が海に投げ出され、このうち女子生徒1人と船長1人が死亡した件について、徹底検証を呼びかけた。山里は「まず亡くなられた方に心からお悔やみ申し上げます」としたうえで、「今回の件、学校が用意した行程だった