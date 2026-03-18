東京電力は、柏崎刈羽原発でわずかな電気が地面に漏れたことを示す警報が発報した原因について18日、接地導体（アース）が破損したためと発表しました。破損の原因については引き続き調査するとしています。柏崎刈羽原発は、12日に電気が本来の回路から地面へ漏れたことを示す警報が発報。14日には発電と送電を止め原子炉の出力を落として原因を調査していました。通常時、アースには微少な電流が常に流れていますが、