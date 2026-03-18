★人気テーマ・ベスト１０ １レアアース ２防衛 ３蓄電池 ４半導体 ５フィジカルＡＩ ６ドローン ７データセンター ８水素 ９ＪＰＸ日経４００ １０ペロブスカイト太陽電池 みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で、「水素」が８位となっている。 再生可能エネルギー以外では、水素といえば原子力とともにクリーンエネルギ