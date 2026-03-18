GK陣に離脱者が続出しているバイエルン。16歳のGKレオナルド・プレスコットがUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)デビューを果たす可能性がある。英『BBC』が伝えた。バイエルンでは、6日のリーグ戦で負傷した守護神のGKマヌエル・ノイアーが肉離れで離脱。さらに10日の欧州CLでGKヨナス・ウルビッヒが脳震盪、14日のリーグ戦でGKスベン・ウルライヒが右内転筋損傷を負い、セカンドチームが主戦場の19歳GKレオン・クラナクが肉離