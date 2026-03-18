ニコンは3月17日（火）、シネマカメラ「ZR」用の最新ファームウェアを公開した。バージョン番号は1.11。 更新内容は背面モニターのタッチ操作が誤動作する現象の改善。メニューから「タッチ操作」を「グローブモード」に設定しているときにこの現象が発生する場合があったという。 さらに、「高周波フリッカー低減」機能をオンにした状態でS/Mモードからユーザ