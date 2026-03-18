【その他の画像・動画等を元記事で観る】 HANAとAppleがコラボレーションし、初の全国ツアーに臨むメンバーがiPhone 17 Proを活用する様子を収めた動画が公開されている。 ■ラジオ番組もApple Musicで配信中 キャンペーン映像のサウンドトラックとして使用されているのは、HANAの未リリースシングル「Bad Girl」。リリース前にも関わらず話題を集めており、リリース日発表への期待