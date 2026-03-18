竹内涼真が主演を務めたヒューマンラブミステリー『再会～Silent Truth～』の最終話が3月17日に放送された。竹内が自身のInstagramでキャストとのオフショットを公開し、注目を集めている。 【画像＆動画】竹内涼真・井上真央・瀬戸康史・渡辺大知の仲良しショット＆メイキング／クランクアップショット 他 ■竹内涼真「最後まで観てくださったみなさんありがとうございました」 竹内は「最後まで観て