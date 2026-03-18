ホワイトソックスの村上宗隆内野手が17日（日本時間18日）、アスレチックスとのオープン戦に「4番一塁」で先発出場し、5回の第3打席にソロ本塁打を放った。侍ジャパンの一員として「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」に参加していたため、チームのキャンプから一時離れていたが、試合後には「準備はできている」と話し、開幕へ向けて調整が順調に進んでいることを明かした。 ■「このア