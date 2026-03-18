県内の多くの公立小学校で卒業式が行われました。 92人が門出の日を迎えた長崎市の城山小学校。 卒業式では保護者が見守る中、宮田 幸治校長から生徒1人1人に卒業証書が手渡されました。 宮田校長は「出会った仲間を一生大切にし、新しい世界でもチームを大切に」とはなむけのことばを贈りました。 （卒業生） 「希望に満ちた未来へ向かってともに力強く歩んでいこう」 県内の公立小学校ではこの