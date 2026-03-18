運転士の不足に伴い長崎バスと県営バスは4月からのバスの減便を発表しました。 長崎バスが4月1日から減便とするのは平日の138便、日曜・祝日の53便です。 いずれの曜日も午後4時から最終便のダイヤを縮小していて、「運転士の不足」や「運転士の労働環境の改善」などを理由としています 一方、県営バスも同様の理由で平日と土曜を56便、日曜・祝日を38便減らす予定で、長崎バスと共同運行している「まちなか周遊バス