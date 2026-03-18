昨年11月より全6回にわたってその結成までを「シューイチ」で追いかけた7人組ボーイズグループ・TAGRIGHTが3月22日（日）あさ7時30分〜10時25分（※一部地域除く）日本テレビ系で放送の「シューイチ」で、初のスタジオ生パフォーマンスを行う。TAGRIGHTは同じオーディション番組に参加していた西山智樹と前田大輔の2人が中心となり、自らメンバーを探して結成するという異例のスタイルで誕生したグループ。その模様はHuluのドキュ