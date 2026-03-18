◇MLB オープン戦 ホワイトソックス 6-4 アスレチックス(日本時間18日、)村上宗隆選手がホワイトソックスでのオープン戦第1号を放ちました。昨オフにヤクルトからホワイトソックスへ移籍した村上選手。侍ジャパンのメンバーとしてWBC出場で一時チームを離れていましたが、合流初戦から快音を響かせました。モラレス投手が投じた4球目の外角の96.6マイル(約155km)の直球を完璧に捉えスタンドへ着弾。飛距離419フィート(128m)、打球