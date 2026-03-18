＜18日（水）の天気＞西から低気圧や前線が近づいて、九州や中国・四国で雨が降っています。東日本や北日本ではまだ高気圧の圏内で、日差しの届いているところが多くなっています。午後は低気圧や前線の東進に伴い、雨の範囲が広がる見込みです。昼過ぎには近畿、夕方には東海や北陸、夜には関東や東北でも雨の降り出すところがありそうです。くもりや雨でも気温は高めのところが多く、夜の冷え込みも弱いでしょう。＜予想最高気温