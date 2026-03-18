「NEXT万博」として注目されている「GREEN×EXPO 2027」が、19日で開幕までちょうど1年です。あの“次なる人気者”から最新メッセージが届きました。トゥンクトゥンク：お花をじーっと見つめてみたら地球の気持ちがわかってくるかも。新たに公開されたのは、2027年に横浜市で開催予定の「GREEN×EXPO 2027」、通称「横浜グリーンエクスポ」の公式マスコットキャラクター「トゥンクトゥンク」の動画です。2025年10月に閉幕した大阪