モデルでタレントの梨花（52）が17日、自身のインスタグラムを更新。レオタード姿でストレッチする様子を公開した。【動画】「見惚れます」美尻あらわなレオタード姿でストレッチする梨花梨花は動画で、鏡越しに自撮りしながらストレッチを行う姿を披露。しなやかに身体を伸ばす様子や、柔軟性の高さがうかがえるポーズを見せており、ナチュラルな表情も印象的な内容となっている。投稿では、床に座ってリラックスした様子か