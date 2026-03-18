「大相撲春場所・１１日目」（１８日、エディオンアリーナ大阪）“史上最強の新弟子”と注目を集める西序二段８枚目の旭富士（２３）＝伊勢ケ浜＝が序ノ口デビューから無傷の本割１３連勝とした。元十両の東三段目７５枚目の朝前進（高砂）と対戦し、寄り切って６勝０敗とした。朝前進は５勝１敗。元関取を問題にしなかった。立ち合いで変化されたが慌てずつかまえて、そのまま丁寧に寄り切った。先代師匠の宮城野親方（元