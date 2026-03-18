フリーアナウンサーの中川安奈（32）が18日までに自身のインスタグラムを更新。“すっぴん→メイク完成”の動画を公開した。「すっぴんからメイク完成までずっとやってみたかったメイク動画作ってみました」とつづり、すっぴんからメイクが完成するまでの動画をアップし「ナチュラルメイクが好きなのでプライベートではファンデーションを使わないのと、中顔面の長さをちょっとでも軽減できるように涙袋は大切にしてます！」