ＷＢＣ準々決勝で右膝を痛めた日本代表「侍ジャパン」の鈴木について、カブスのカウンセル監督が右膝靱帯（じんたい）の軽度の損傷と説明したとＡＰ通信が１７日、報じた。鈴木は１４日のベネズエラ戦の一回に盗塁を試みた際に負傷し、交代した。（平沢祐）