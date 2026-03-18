8年前、女性の承諾を得て殺害した罪などに問われている男が、初公判で起訴内容を認めました。斎藤純被告（31）は2018年、さいたま市の自宅マンションで、茨城県の女性（当時21）の承諾を得て睡眠薬で眠らせた上、ロープで首を絞めて殺害した罪などに問われていて、部屋からはこの女性の頭蓋骨が見つかっています。18日の初公判で斎藤被告は「間違いありません」と起訴内容を認めました。検察側は冒頭陳述で、「斎藤被告は小学生の