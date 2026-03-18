俳優のともさかりえが１７日、テレビ朝日系「夫が寝たあとに」で、壮絶な自宅出産の様子を振り返った。ともさかは０４年に長男を自宅出産。最初は普通に病院で検査を受けていたが「自宅出産した人から話が聞けて。自宅で産んでみたい」と思ったという。そして出会った助産師に一目惚れ。「この人に取り上げてもらいたい」と思い、準備を整えて自宅出産をすることに。「サポートしてくださる病院とも出会えて、条件が整ってでき