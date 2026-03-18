女優かたせ梨乃（68）が17日放送のテレビ東京系「伊集院光＆佐久間宣行の勝手に『テレ東批評』」（火曜深夜1時30分）に出演。MCの伊集院光にゲスト出演を驚かれた。かたせは同局系「あさこ・梨乃の5万円旅」の番宣のため出演した。冒頭で伊集院は「どちらかなってことだけど“あちら”だと思ってたら、『えっ？』っていう」とゲストに驚いたことを明かし、佐久間宣行氏も「『この番宣です』って聞いて、今日の今日まで、芸人さんの