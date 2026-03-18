ＷＢＣ決勝・米国―ベネズエラ戦が１７日（日本時間１８日）に米国マイアミのローンデポ・パークで行われ３―２の僅差でベネズエラが勝利。大会初優勝を果たした。開催国・米国のファンをはるかに上回る声量で母国代表を鼓舞したベネズエラファンたちは、快挙達成に大熱狂。ゲームセットの瞬間、屋内球場・ローンデポの空気は文字通り震えた。一方、敗戦の責を全面的に背負わされることになったのが米国主将のアーロン・ジャ