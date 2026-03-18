WBC決勝・米国―ベネズエラ第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は17日（日本時間18日）、米マイアミのローンデポ・パークで行われた決勝で世界ランク3位の米国が同5位のベネズエラに2-3で敗れ、2大会ぶりの世界一奪還はならず。日本に敗れた前回に続き、2大会連続の準優勝となった。沈黙した主砲アーロン・ジャッジ外野手（ヤンキース）に厳しい声が米ファンから殺到している。主将にして主砲が大一番で沈黙した。