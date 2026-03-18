１７日のテレビ朝日系ドラマ「再会〜ＳｉｌｅｎｔＴｒｕｔｈ〜」最終回、主演・竹内涼真の前クール主演作を思わせる「筑前煮」が登場し、ＳＮＳで笑いや驚き、感動の投稿を呼んだ。射殺事件に遭遇し秘密を共有した小学６年生４人が、２３年後に起きた新たな銃撃死事件を機に再会を果たす物語。竹内演じる刑事の淳一は、仲間と警察の板ばさみ状態に。かつて好きだった万季子（井上真央）が犯人という衝撃の展開が待っていた…