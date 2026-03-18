「S&P500か、オルカンか」――NISAのつみたて投資枠では、そんな“王道の二択”が定着しつつあります。しかし、実際に投資家が選んでいる銘柄をランキングで見ると、その常識は少し違って見えてくるのではないでしょうか。本記事では、PayPay証券で2026年2月1日〜28日の期間に買付されたNISAつみたて投資枠のうち、買付金額／積立件数上位の銘柄をランキング形式で紹介。いま選ばれている銘柄と、その背景を読み解きます。○買