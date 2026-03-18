オランダ１部アヤックスのＤＦ冨安健洋が新監督を歓迎した。冨安はスパルタ戦（１４日）でアヤックス加入後初先発すると、左サイドバックとして途中交代となるまで奮闘。４―０の勝利に貢献した。同国メディア「ＶＩ」は、２ゴールを決めた同１部フェイエノールトのＦＷ上田綺世とともに週間ベストイレブンに選出した。同国メディア「ＶＰ」によると、冨安は、この試合が初陣だったオスカル・ガルシア新監督について「情熱的