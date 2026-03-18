芸能界屈指の古着好き・河合郁人 「ゆる宅飲み」でおなじみ料理家・和田明日香 実は“隠れ古着好き”元NHKのフリーアナウンサー・中川安奈 など 各界の古着LOVERたちが集結！ 総額数千万円以上（！）の超貴重な古着をツマミに 大衆居酒屋でお酒を呑みます ＢＳテレ東では３月２０日（金）深夜２４時から３週連続で「古着で呑む シーズン４」を放送し