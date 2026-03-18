2026年3月３日に発売された『将棋世界2026年4月号』（発行＝日本将棋連盟、販売＝マイナビ出版）は、山崎隆之九段解説による第51期棋王戦五番勝負の観戦記「貫き通したテーマ」を収録しています。本稿では当記事より、一部を抜粋してお送りします。【写真】日本将棋連盟○増田康宏八段先勝！第51期棋王戦五番勝負を振り返る●藤井聡太棋王に増田康宏八段が挑戦する棋王戦五番勝負の第１局の解説を、現地大盤解説を務めた山崎隆之九