『SPA！グラビアン魂デジタル写真集 澄田綾乃「美しく感じて……」』（発売中）より、誌面カットが公開された。 『SPA！グラビアン魂デジタル写真集 澄田綾乃「美しく感じて……」』 『SPA！グラビアン魂デジタル写真集 澄田綾乃「美しく感じて……」』 澄田綾乃は、1999年山口県生まれ。“令和最強のメリハリボディ”と呼ばれ、各誌グラビアで活躍。俳優としてドラマ『不適切にもほどがある！』に出演。写真集『幻愛』（ワ