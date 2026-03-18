ＷＢＣの決勝・米国―ベネズエラ戦（ローンデポ・パーク）が１７日（日本時間１８日）に行われ、ベネズエラが３―２で勝利し初優勝を果たした。準決勝でイタリアに勝利し、初となる決勝進出を決めたベネズエラ。勢い十分に米国戦に臨むと、まずは３回にガルシアの犠飛で１点を先制。５回にはアブレイユからソロが飛び出し２点リードとしたが、８回には米国がハーパーの２ランにより２点を奪い返し、試合は振り出しに…。それで