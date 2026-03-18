元プロ野球選手の“デーブ大久保”こと大久保博元氏が15日、YouTubeチャンネル『デーブ大久保チャンネル』で公開された動画に出演。「2026 ワールド・ベースボール・クラシック(WBC)」準々決勝のベネズエラ戦を振り返った。“デーブ大久保”こと大久保博元氏○先頭打者ホームラン直後の大谷翔平の行動に驚き動画冒頭、デーブ氏は「まずは井端監督はじめコーチ陣、選手、そしてファンの皆様、本当にありがとうございました」と感謝