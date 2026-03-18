Ｆ１レッドブルのマックス・フェルスタッペン（オランダ）が２０２６年の規定変更について批判していることにチームメートが反論した。過去４度のＦ１王者は中国グランプリ（ＧＰ）でリタイア後に「まったくひどいものだ。もし、これ（今季レース）が好きだという人がいるならば、その人はレースは何なのかわかっていない。まったく楽しくない。まるで（ゲームの）マリオカート。これはレースではない」とし「仮に自分が勝って