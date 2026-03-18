JFRカードとパルコ、ビザ・ワールドワイド・ジャパンは3月13日より、PARCOカードでのApple Pay Visaタッチ決済時にPARCOポイントを付与するサービスを、全国のPARCO館内にて開始している。PARCO館内でのApple Pay決済にPARCOポイント付与本サービスは、PARCOカードをApple Payに設定のうえ、PARCO館内でApple Payを使ってVisaのタッチ決済を利用することで、通常のPARCOカード決済と同様にPARCOポイントが付与されるもの。PARCO館