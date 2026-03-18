BTSが、5thアルバム『ARIRANG』のタイトル曲「SWIM」のMVティザー映像を公開した。ティザー映像は、一人の女性が誰もいない博物館へと急いで駆け込むシーンから始まり、女性は展示空間を見渡し、大きな船の模型の前で立ち止まると、しばらくの間、見つめている。やがて周囲の照明が次々と消え、模型だけがスポットライトを浴びる。画面は陽光で輝く海へと切り替わり、穏やかな波の上に「SWIM」という文字が現れて締めくくられると