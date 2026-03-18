氷川きよしが、3月30日から始まるアニメ『おじゃる丸』第29シリーズのエンディングテーマを担当することを発表した。アニメの為に書き下ろされた新曲「旅でござんす おじゃる丸」は、軽快なテンポが印象的な“股旅演歌”だという。旅情と人情味あふれる世界観を明るく描いた楽曲で、作品のユーモラスな雰囲気にも寄り添う、思わず口ずさみたくなる一曲に仕上がっているとのことだ。◆◆◆◾️氷川き