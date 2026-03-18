AppleでHomePodやApple TVなどの開発を担うホームハードウェア部門の責任者を務めていたブライアン・リンチ氏が、スマートリングメーカーのOuraへ移籍したことが明らかになりました。Apple’s Head of Home Hardware Leaves for Smart Ring Maker Oura - Bloomberghttps://www.bloomberg.com/news/articles/2026-03-17/apple-s-head-of-home-hardware-leaves-for-smart-ring-maker-ouraApple's Head of Home Hardware Leaves for S