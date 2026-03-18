濱口竜介監督の映画最新作『急に具合が悪くなる』の公開日が6月19日と決まった。併せて、主人公マリ＝ルーと真理の姿を映したティザービジュアルが解禁された。【写真】『急に具合が悪くなる』メインカット原作はがんの転移を経験しながら生き抜く哲学者と、臨床現場の調査を積み重ねた人類学者が交わした20通の往復書簡『急に具合が悪くなる』（宮野真生子・磯野真穂著／晶文社）。舞台はフランス、パリ。郊外の介護施設「&