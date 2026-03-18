民謡歌手で津軽三味線奏者の中村滉己が、大学卒業と芸歴二十周年を記念したアルバム『Next Trad』をリリースした。民謡と津軽三味線の名門に生まれ、自身も津軽三味線全国大会史上最年少優勝の記録を持つなど22歳にして稀有なキャリアを持つ中村滉己。彼は自身のキャリアに裏打ちされた伝統を守るだけでなく、現代へ民謡や三味線の魅力を伝えるべく活動している。アルバム『Next Trad』は、そんな彼の思いを体現した他のどこにもな