アンジェラ・アキが、2026年2月11日にリリースしたアルバム『SHADOW WORK』のメイントラックである「Forgiveness」のMVを公開した。「Forgiveness」とは「赦し（ゆるし）」の意味で、2020年に心理カウンセリングを始めて以来、自身を見つめ続けたアンジェラが、トラウマや心の闇に翻弄されてきた過去の自分を赦し、今の自分を受け入れるという曲だという。MVは、「ハーフとして生まれた疎外感」を抱えながら過ごした徳島時代の幼少