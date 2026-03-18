コレサワが、新曲「最後のべんとう」を本日配信リリースした。本楽曲は、株式会社ロッテ「ガーナチョコレート」によるプロジェクト「#ラス弁返しガーナ」のテーマソングとして書き下ろされた作品。卒業目前の学生をテーマに、今までお弁当を作ってくれた家族への感謝を綴った楽曲で、温かくて少し切ない歌詞を軽快なロック調のサウンドに載せた1曲に仕上がっているという。また、本日21時に本作のMVがYouTubeにてプレミア公開され