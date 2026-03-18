女優の柏木由紀子が18日にInstagramを更新。気品漂うコーディネートを披露すると、ファンから称賛が相次いだ。【写真】柏木由紀子78歳が「スタイル抜群」「素敵」オシャレなコーデの数々（7枚）SNSにて度々オシャレなコーデや料理を投稿し、注目を集めている柏木。昨年4月17日には、ライフスタイルなど自身のこだわりが詰まった『YUKIKO STYLE』（講談社）を発売し話題を呼んだ。そんな彼女が「#シニアコーデ」投稿したの