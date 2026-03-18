歌手の氷川きよしが、3月30日よりスタートするアニメ『おじゃる丸』（NHK Eテレ）第29シリーズのエンディングテーマ「旅でござんす おじゃる丸」を担当することが発表。併せて、氷川、作詞・森雪之丞、作曲・水森英夫のコメントと、楽曲の世界観をイメージした、氷川とおじゃる丸の2ショットスペシャルイラストも到着した。【写真】氷川きよし、“パンチ効いたメイク”＆ピンヒールでお忍び街ブラ「スタイル抜群」「びっくりー」