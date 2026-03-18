SPYAIRが、ニューアルバム『RE-BIRTH』を本日リリースした。あわせて、アルバム収録内容をダイジェストでまとめたトレーラー映像が公開となった。ニューアルバム『RE-BIRTH』は、2023年にYOSUKE（Vo）が加入し、再起をかけて放った表題曲「RE-BIRTH」から、現在放送中のTVアニメ『勇者刑に処す 懲罰勇者9004隊刑務記録』の主題歌となっている最新シングル「Kill the Noise」まで、この3年間の歴史を感じられるアルバムとなっている