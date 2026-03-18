◆ＷＢＣ決勝米国２―３ベネズエラ（１７日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）ベネズエラが初優勝を果たした第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）の全日程が終了し、大会の最優秀選手が発表された。ＭＶＰには、Ｍ・ガルシアが輝いた。今大会は２６打数１０安打、打率３割８分５厘、７打点、ＯＰＳ・９７０の好成績を残した。グラウンドで行われたセレモニーで発表されると、球場からは大歓声ととも