野本慶によるソロプロジェクト・Meg Bonusが、新しいアーティスト写真と公式サイトを公開した。新曲「LOVE」が、3月19日放送のFM802「UPBEAT!」内でラジオ初オンエアされることも決定した。「LOVE」は、4月8日にリリースされるMeg Bonusのニューアルバム『TO THE YOU (ME) I MET BEFORE』に収録される新曲だ。野本が高校生のときに初めて作曲した楽曲で、ストリングスとピアノのアレンジが印象的な美しい旋律に乗せて、儚い歌詞を